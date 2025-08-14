暑い夏にはアイスが食べたくなる。実はアイスは牛乳を材料としているため栄養豊富で、腸内環境を整えたり脱水予防にもなる優れものだ。しかし「原材料」と「作り方」によっては、食べ続けると病気になる「老けるアイス」もあるという。スーパーで100円台でも買える「老けないアイス」の選び方とは？（ノンフィクション作家・ジャーナリスト笹井恵里子）アイスでカルシウムのほかビタミン、ミネラルも補える夏といえばアイス。