プロ野球パ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは、5位西武と対戦。初回、1アウト満塁のチャンスで柳町達選手がライトへのタイムリーヒットを放ち先制すると、チャンスは続き、牧原大成選手、海野隆司選手、佐藤直樹選手がタイムリーヒット。この回一挙5点を奪います。投げては、先発・上沢直之投手が6回4安打3失点の好投で今季8勝目。ソフトバンクは6連勝です。2位の日本ハムは、6位ロッテと対戦。2回に