サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会はラウンド16の残り1試合が行われ、名古屋グランパスが逆転勝利。ベスト8が出そろいました。名古屋は前半12分、東京V・新井悠太選手のゴールで先制を許しました。しかし26分に内田宅哉選手のゴールで追いついて同点で折り返すと、後半36分に稲垣祥選手がPKを沈め、これが決勝点となりました。勝った名古屋は27日の準々決勝でサンフレッチェ広島と対戦します。準々決勝その他のカ