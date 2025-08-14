◇第107回全国高校野球選手権大会（13日、甲子園球場)夏の全国高校野球選手権大会は13日に2回戦の3試合が開催。京都国際（京都）、関東第一（東東京）、創成館（長崎）の3校が3回戦進出を決めました。大会9日目の14日は、2回戦の3試合を予定。1回戦で完封勝利をあげた吉川陽大投手（3年）擁する仙台育英（宮城）は、延長タイブレークで初戦を突破した開星（島根）と対戦します。末吉良丞投手（2年）の完封勝利で2回戦に進出した沖