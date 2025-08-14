俳優の藤木直人（53）が、女優・のん（32）が主演するABEMAドラマ「MISSKING/ミス・キング」（9月29日スタート、月曜後8・00、全8話）に出演する。のんとは初共演で、元棋士のヒモ男を演じる。今作は主人公が天才棋士の父に復讐（ふくしゅう）するために史上初の「女性棋士」を目指し、人生を取り戻していく人間ドラマ。藤木演じる元棋士は、その父と因縁の過去を持ち、主人公に将棋での復讐を持ちかけてバディとなる。