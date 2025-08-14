プロ野球セ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。首位阪神は、4位広島と対戦。3回、中野拓夢選手の犠牲フライなどで2点を先制します。このリードを先発の郄橋遥人投手が7回4安打無失点で守り、その後は救援陣が無失点リレーで締めました。敗れた広島は、先発・大瀬良大地投手が6回2失点の好投を見せるも、打線が5安打無得点と沈黙しました。2位巨人は、5位中日との3戦目。初回、丸佳浩選手の先頭打者本塁打で先制する