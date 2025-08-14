◇パ・リーグソフトバンク5―3西武（2025年8月13日ベルーナD）忘れてもらっては困る。ソフトバンク・上沢が6回4安打3失点（自責点1）と粘り、8勝目を手にした。「初回から5点も援護してもらい、もう少し長い回を投げたかったし、投げなければいけない展開だった」ベテランには不調を経験で補う力がある。5回1死まで無安打投球。ただ、序盤に有効だったツーシームが制御できなくなってきた5回だ。1死一、二塁から長谷川