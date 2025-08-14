西武・西口文也監督（５２）が１３日のソフトバンク戦（ベルーナ）の初回で先発マスク・柘植世那捕手（２８）を見切り、２回から炭谷銀仁朗捕手（３８）にスイッチする苦肉の采配をふるった。３―５の敗戦となったこの試合、流れは先発・松本航投手（２８）の初回の４０球で決まった。立ち上がりから制球が定まらない松本は２四球に４本の適時打を含む長短５安打を集中され５失点スタート。５連勝中の首位チーム相手に簡単に主