第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日（１３日）で昨夏Ｖの京都国際と昨春Ｖの健大高崎（群馬）が対戦し、京都国際がエース・西村一毅（３年）の１６０球の完投で６―３と勝利した。打線は先発の下重（３年）、ケガから復帰した左腕の佐藤（３年）を攻略。大敵を沈めた小牧監督は「個の能力では勝負でいないので束になってやるしかない。速い球に食らいつく練習をやっていました。見せないところでしっかり打ち込んできた成