¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê£±£¸¡Ë¤¬?¿ä¤·³è?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç£²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢£··î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£´°Ì¡Ë¤Ç¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç²ñ¸å¤Ë£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÉ±Ï©¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼£Ó£Ã¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½©ËÜ¤Ï£±£³Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£²Æü³«Ëë¡¢¥¿¥¤¡Ë¤òÁ°¤ËÅÔÆâ¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡ÖÆüËÜ