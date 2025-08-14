「有力馬次走報」（１３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＣＢＣ賞４着のドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永）は京成杯ＡＨ（９月６日・中山、芝１６００メートル）へ。僚馬でクラスターＣ５着のダノンスコーピオン（牡６歳）は武蔵野Ｓ（１１月１５日・東京、ダート１６００メートル）を予定。◆阿武隈Ｓを制したアン