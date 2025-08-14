「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）骨折明けとは思えぬはつらつとした動きだ。年明けに両橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明して、今回が９カ月ぶりの実戦となるエルトンバローズは栗東坂路で単走追い。全体こそ４Ｆ５４秒１と控えめだったが、ラスト１Ｆはぐんと伸びて１１秒６の好タイムをマーク。１週前に栗東ＣＷで６Ｆ７９秒４の猛時計をたたき出しており、始動戦から力を出せる態勢にある。「いつも通り、当該週は坂