女優のん（32）が13日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。のんは「久々のポテチ最近、髪を切りました」とつづり、Tシャツ姿でポテトチップスをくわえる様子を公開。「休日」のハッシュタグを付けて投稿した。この投稿に「かわいい！」「髪型も似合ってますね」「お茶目」「可愛い〜オシャレさん」などのコメントが寄せられている。