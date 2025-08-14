俳優藤木直人（53）と女優のん（32）が初共演することが13日、分かった。のんが主演するABEMAオリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」（9月29日午後8時無料配信開始、全8話）でバディを組む。のんが演じる国見飛鳥は、母とともに天才棋士の父に捨てられる。母と貧しい生活を強いられ、やがて母は亡くなり孤独の身となる。飛鳥を見捨てた父は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。藤木が演じる藤堂成悟は飛鳥の父に因縁を持