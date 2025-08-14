競馬界と競輪界のレジェンドが共演だ。ＪＲＡ通算４６００勝を達成した武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が１３日、元競輪選手の村上義弘氏（５１）と札幌市内でトークトョーに出演した。競馬の話や、１２日から函館で開催中のＧ１「第６８回オールスター競輪」をＰＲ。２０年以上前から続く友人関係という２人は、知り合ったきっかけやお互いの印象をトーク。武豊は開催中のオールスター競輪の予想も披露した。