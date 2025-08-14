テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。帰省ショットを公開した。田中アナは「山形に帰りました」とつづり、地元・山形県を訪れたことを報告。「いつもと変わらず一泊二日の忙しない日程でしたが生まれ育った街を十分に感じてきました」と全身ブラックコーデの私服姿や、かき氷や肉そばなどの帰省中に味わったグルメの写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「ただ可愛い」「ブラ