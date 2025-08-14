バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が13日までにインスタグラムを更新。次男の姿を公開、反響が寄せられている。高嶋は「母校『桐朋学園』の夏のセミナーで息子がお世話になりました。親子ともに学ぶ事の多い3日間でした」と明かした。そして「3人の先生方から、毎日目から鱗のようなアドバイス頂いたり、中には毎日私が口を酸っぱくして言っても聞かない事だったり…桐朋イズム満載のレッスンに感動しました。レッスン時間を過ぎ