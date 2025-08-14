三田寛子（59）が13日までにインスタグラムを更新。休日の過ごし方を明かした。三田は「歌舞伎座は休演日」と書き出し、「映画見ようと朝出かけたけど雨が降り出してドラえもんと写真を撮ってそのまま帰ってきちゃった」と明かし、ドラえもんとのツーショットを公開。「こんな予定通りにいかない日も良いかなぁって」と明かした。そして「お家で色々観ることに」とし、「タイの『ザイアム：バトル・イン・ホスピタル』みて