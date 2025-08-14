テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。島根・隠岐島での撮影ショットを投稿した。背中を大胆に露出した黒のロングワンピース姿で、目の前に広がる海を眺めながら乾杯したり、紺色を基調とした花柄の浴衣姿で夕食を楽しむ様子なども披露した。別の投稿では6日に出演した「KANSAI COLLECTION 2025 AUTMN＆WINTER」（京セラドーム大阪）に臨む準備を