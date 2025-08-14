もし恋人がSNS上の過激な思想に染まったら、どうすればいいだろう。投稿を寄せたのは神奈川県の40代女性（ITエンジニア／年収900万円）。結婚を前提に同棲していた元彼が突如「アンチ・フェミニズム」に傾倒し始めた過去を明かした。女性と元彼は、家事も分担する共働きカップルだった。しかし元彼は、いつからかSNS上の「男女の対立を煽るような投稿」を目にし、その議論内容に「夢中になった」という。さらにその影響は少しずつ