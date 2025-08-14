「働き方改革」が叫ばれて久しいが、形だけの施策のせいでかえって労働環境が悪化している職場もあるようだ。ITエンジニアとして働く30代男性は、「サービス残業をさせられる」と打ち明ける。そもそもサービス残業は労働基準法で禁じられた違法行為だが、「月20時間までは残業代が支払われ、それ以上残業するなら申請が必要だが、申請すれば『なんで残業が必要なんだ』と上から理不尽に怒鳴られる」と嘆く。（文：西荻西子）サービ