中日４―３巨人（セ・リーグ＝１３日）――中日が逆転勝ちで４カードぶりの勝ち越し。五回に敵失や上林の適時二塁打などで追いつき、六回にチェイビスが決勝ソロ。巨人は二回以降、決定打を欠いた。手中に収めたかと思われた勝利投手の権利が、するりと消えた。五回に３点のリードを追いつかれた巨人の田中将は、「最少失点で抑えたかったが、それができずに非常に悔しい投球になってしまった」。自分自身のふがいなさへの怒り