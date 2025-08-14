モデルのマギー（33）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。マギーは「こんな綺麗な滝と川、見たことない」とコメントし、大胆に背中が開いた白のトップス姿で、セクシーなスタイルを披露した。続けて「今年は背中見せるお洋服にハマってる！カナダから日焼けしてるからだいぶこんがりになってます」と語った。この投稿にフォロワーからは「地球も背中も美しいー！」「マギー見れて幸せ」「マギーセクシー