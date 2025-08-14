高卒4年目でプロ初安打初打点をマークした(C)産経新聞社日本ハムは8月13日、ロッテ戦（エスコンフィールド）に3-2でサヨナラ勝ち。連敗を4で止めた。同日に出場選手登録された高卒4年目の有薗直輝が「7番・一塁」で先発出場し、先制二塁打でプロ初安打初打点をマーク。一度は逆転を許したが、8回にフランミル・レイエスが同点弾。9回1死満塁から水谷瞬が左前適時打を放ち、試合を決めた。【動画】記念球は新庄監督が回収…有薗