決勝の3号ソロを放ち、ファンの声援に応える中日・チェイビス(C)産経新聞社中日は8月13日の巨人戦（東京ドーム）に4-3で競り勝った。同点の6回に、新外国人のマイケル・チェイビスが左翼席上段に決勝の3号ソロ。4位に浮上した。【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック衝撃的な一発だった。3-3の6回先頭。チェイビスは巨人2番手・菊地大稀の140キロのフォークに反応。見送ればボールと見ら