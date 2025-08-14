JO1のYouTubeコンテンツ『Hi! JO1』SEASON4の第1回目が、8月8日に公開された。『Hi! JO1』は4月4日に公開された「'BE CLASSIC' 特別編 (後編)」以来、約4カ月ぶりの復活となった。 （関連：JO1 金城碧海・豆原一成、それぞれ異なる角度で描く“愛”バイラルヒットの背景にある相乗効果） この企画は、2022年1月からスタートしたJO1のYouTubeコンテンツ。「様々な活動を展開しているJO1の隠れた魅力を届けていく」と