◆米大リーグカージナルス５―６ロッキーズ（１３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が１３日（日本時間１４日）、本拠のロッキーズ戦で１３号ソロを放った。試合は５―６で逆転負けして連敗、シリーズ負け越しとなった。２―１の４回先頭で、左腕ゴンバーの内角低めへのスライダーをうまくすくい、右中間フェンス奥の自軍ブルペンに放り込んだ。先月中旬に左肋軟骨捻