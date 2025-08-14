◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦聖隷クリストファー―西日本短大付（１５日・甲子園）１５日の２回戦で西日本短大付（福岡）と対戦する聖隷クリストファーは１３日、兵庫・西宮市内で調整した。上田一心（いっさ）投手（３年）は、今大会注目左腕のエース高部陸（２年）とともにシート打撃に登板。「（高部に）ピンチが来た時にカバーしてあげられる投球をしたい」と誓った。西日本短大付は３季連続で