大阪メトロ中央線が運転見合わせとなり、万博会場で座り込む人たち＝13日午後10時58分、大阪市此花区の夢洲会場内の至る所に人が寝転がり、「どうなっているのか分からない」と戸惑いの声が上がった。13日夜、来場者輸送の要となる大阪メトロが運転を見合わせ、大阪・関西万博会場に多くの人が取り残された。休憩用に開放された一部のパビリオンには長い列ができ、多くの人が真夏の熱帯夜を屋外で過ごした。午後10時半ごろ、夢