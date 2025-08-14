札幌・手稲警察署は2025年8月14日、脅迫の疑いで住所不定の自称・ホストの男（21）を逮捕しました。男は13日午後3時ごろ、SNSアプリのLINEで、母親（43）に「家を燃やしてやろうか」などのメッセージを送って脅迫した疑いが持たれています。調べに対し、男は「脅迫だと分かっていたが、こうするしかなかった。家を追い出されて辛かった」などと供述し、容疑を認めています。警察によりますと、この親子をめぐっては過去にも