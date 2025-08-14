◇パ・リーグオリックス4―7楽天（2025年8月13日京セラD）オリックスは先発・曽谷が今季ワーストの6失点を喫するなど、5回途中KOと誤算だった。初回に2点を先行され、3回にはボイトに左翼への2ランを被弾。最後まで修正できず「自分の実力不足です」と肩を落とした。チームトップ8勝を挙げている3年目左腕の乱調に、岸田監督も「ちょっと状態が悪そうですね」と、一度登板機会を飛ばすことを示唆。チームは対楽天戦4連敗