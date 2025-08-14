◇セ・リーグ広島0―2阪神（2025年8月13日マツダ）広島は13日、阪神に0―2で敗れ、今季18度目の零敗を喫した。先発・大瀬良大地投手（34）は味方守備のミスで足を引っ張られながらも6回2失点（自責0）と粘りの投球を見せたが、7敗目（5勝）がついた。今年で18回目を迎えた「ピースナイター」に被爆地の長崎県出身者として特別な思いを持って臨んだが、無念の結果となった。チームは巨人に勝った中日と入れ替わる形で、勝率