◇セ・リーグ広島0―2阪神（2025年8月13日マツダ）勝ちパターンの継投も実らず広島が今季18度目の零敗。3失策の守乱も響き、勝率差で再び5位に転落した。右打者8人を先発に並べた左腕・高橋対策は不発に終わった。6回先頭のドラフト1位・佐々木が中前へ運んだチーム初安打から1死二塁としたのが最初の好機。2死から中村奨の左前打での本塁突入はアウトの判定が下り、リプレー検証でも覆らなかった。新井監督は「やっぱり