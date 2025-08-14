【ニューヨーク＝小林泰裕】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４６３・６６ドル高の４万４９２２・２７ドルだった。値上がりは２営業日連続。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待が株価を押し上げた。１２日に発表された米国の７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率が市場予想を下回り、ＦＲＢが９月にも利下げに踏み切るとの観測が広がった。スポーツ用品大手ナイキなどの銘