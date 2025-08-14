13日夜、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ中央線が運転を見合わせた影響で多くの来場者が帰宅困難となり、一部は万博会場内で夜を明かしました。万博会場から中継です。私が、今いるのは万博会場の東側に位置する大阪ヘルスケアパビリオンです。ここでは700人ほどの来場者が床で横になるなど一夜を明かしました。大阪メトロによりますと13日午後9時半ごろ、送電線で不具合が生じ、一時、中央線の全線で運転が見合わせとな