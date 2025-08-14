NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3408.30（+9.30+0.27%） 金１２月限は反発。時間外取引では、手じまい売り一巡後に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月利下げ観測を受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安を受けて買い優勢となった。日中取引では、ドル安一服を受けて上げ一服となったが、米国債の利回り低下を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS