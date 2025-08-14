NY株式13日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均44922.27（+463.66+1.04%） S＆P5006466.58（+20.82+0.32%） ナスダック21713.14（+31.24+0.14%） CME日経平均先物43160（大証終比：-210-0.49%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸した一方、ＩＴ・ハイテク株は上げが一服。前日のナスダックは最高値を更新していた。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、関税が警戒したほどイ