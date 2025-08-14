8月13日に放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』第98話では、のぶ（今田美桜）、蘭子（河合優実）、メイコ（原菜乃華）が談笑していた柳井家に突然、いせたくや（大森元貴）と六原永輔（藤堂日向）がやってきた。嵩（北村匠海）に会いに来たという彼らは、ミュージカルをつくるにあたって、嵩に舞台美術をお願いしたいという。 参考：『あんぱん』第99話、嵩（北村匠海）が六原（藤堂日向）たちの熱意に圧倒される