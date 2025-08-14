◇セ・リーグヤクルト2―10DeNA（2025年8月13日神宮）ヤクルトは5回3失点の先発アビラに続き救援陣も精彩を欠き、2桁10失点で3連勝はならず。全て2死からの失点の上、うち7失点は2死走者なしからで、高津監督も「粘れない現状でしょう」と嘆いた。6回2死一、二塁から2番手・小沢が代打・筒香に3ランを浴びた。「あれで試合が決まった。ストライクを投げてほしいところで入らない。いらないところで一発を打たれてしま