◇パ・リーグ西武3―5ソフトバンク（2025年8月13日ベルーナD）右肩のコンディション不良で出遅れていた西武の松本が今季初登板初先発も5回7安打5失点でカード初戦を落とした。初回に打者一巡の猛攻を浴びていきなり5失点。「重いスタートを切ってしまった」と肩を落とした。先発マスクの柘植は打席に立つことなく、2回の守備から途中交代。西口監督は「流れを変えるために代えた」と懲罰交代の意図を明かした。