◇セ・リーグDeNA10―2ヤクルト（2025年8月13日神宮）DeNAのエース・東が6回2失点でリーグ単独トップの11勝目を挙げた。ソロ2本による失点だけで「走者を出しても粘り強く投げることができた。（捕手の山本）祐大のリードのおかげです」。過去2試合は打ち込まれて連敗。3試合ぶりに結果を出し、三浦監督も「要所を締めていた。東の経験と技術がなせるもの」と称えた。