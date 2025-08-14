10日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため81歳で亡くなった元サッカー日本代表の釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんの葬儀・告別式が13日、大阪府吹田市内で営まれた。親族や友人、サッカー関係者ら170人が参列。銅メダルを獲得した68年メキシコ五輪をともに戦った元日本代表の横山謙三さん（82）が、生前に釜本さんが語っていた日本代表に対する熱いメッセージを明かした。釜本さんと最後のお別れをするため、多くのサッカー関係者