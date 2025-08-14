◇セ・リーグ巨人3―4中日（2025年8月13日東京D）【槙原寛己視点】2つのポイントに注目していた。1つ目は田中将がローテーションに入れるような投球ができるのか、2つ目は中5日でどんな投球ができるか。結論からいうとどちらも合格点。勝ちは付かなかったが、チーム全体にローテーション投手と認めさせる投球だった。4月ごろは外を狙った球が内角に入ったり投げ損じが多かった。だが今は投げる球の精度が全然違う。内