佐藤隆太が主演し、加藤シゲアキと山下美月が共演するドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）が、10月7日より放送されることが決定。あわせて、キービジュアルとティザー映像が解禁された。【写真】もう1人のメインキャラクター”警備艇にも注目のビジュアル本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力の