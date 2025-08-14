◇パ・リーグロッテ2―3日本ハム（2025年8月13日エスコンF）ロッテは今季8度目のサヨナラ負けで5連敗となり、両リーグ最速で60敗に達し、借金は17年以来の23に膨らんだ。先発の種市は1点リードの8回2死からレイエスに痛恨の同点ソロを被弾。「僕の責任。あそこを投げ切れれば」と悔やんだ。9回に登板した高野脩は2戦連続で救援に失敗。吉井監督は「いいところで投げる投手になれるかどうかの瀬戸際に来ているので、頑