長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の追悼試合「巨人×阪神」の中継番組（日本テレビ系／8月16日13時30分）に、巨人軍前監督の原辰徳と、長嶋監督のもと巨人で活躍した松井秀喜が、スペシャルゲストとしてイニング限定で出演することが決定した。【写真】長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督と縁のある原辰徳も出演選手、そしてヘッドコーチとして長嶋監督を支え、2002年に長嶋さんから監督の座を引き継ぎ、巨人の黄金期を築いた原辰徳。また