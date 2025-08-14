◇セ・リーグ巨人3―4中日（2025年8月13日東京D）日米通算199勝目はまたもお預けとなった。今季初の中5日で挑んだ巨人・田中将は守備にも足を引っ張られ、自責点0ながら5回7安打3失点で勝敗はつかなかった。3―0の5回1死一塁で、山本のゴロを捕球した二塁・門脇が併殺を狙ったが二塁へ悪送球。ボールが左翼線を転々とする間に一気に一塁走者に生還された。その後は上林とボスラーに適時打を浴びて同点。目前だった勝利投