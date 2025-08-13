アウトドアブランド「ヘリノックス（Helinox）」が、原宿にある国内唯一の旗艦店「Helinox Creative Center Tokyo」を8月25日に閉店する。 【画像をもっと見る】 同店舗は、ブランドの海外初となる旗艦店として2023年5月20日にオープン。店頭では、アウトドアラインやタクティカルライン、ホームラインのほか、バッグラインの「ターグ」、アクセサリーなどを展開し、アフターサービススペースやポップアップスペースも併設して