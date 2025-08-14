◇パ・リーグ楽天7―4オリックス（2025年8月13日京セラD）楽天の先発・古謝が苦しみながらも昨季に並ぶ自己最多タイの5勝目を挙げた。5回まで3安打無失点も7回途中4失点。イニング途中の降板には「ピンチで周りが見えないとか、焦りがある。自分を落ち着かせるメンタルやひと工夫ができないと駄目」と反省した。ビジターながらビビッドピンク色の「EAGLESSUMMERユニホーム」を着用。5〜7日にも着用した本拠地での3連