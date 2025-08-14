（撮影：今井康一）【写真】セブン1000店舗増のカギとなる？コンビニとスーパーを組み合わせた新業態セブン＆アイHDが2025年8月、「7-Elevenの変革」を打ち出した。その主な内容は、国内では2030年までに約1000店舗を純増し、既存店5000店以上に設備投資を実施。カウンター商品などの強化で日販向上を図る。一方、北米ではレストラン併設店を1100店に拡大しつつ、1300店を新規出店。オリジナル商品の拡充により日販向上を実現しつ